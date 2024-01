Kärntner SPÖ: „Je früher wir wählen, desto besser“

Am Foto: SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser

Veröffentlicht am 22. Januar 2024

„Dieses Superwahljahr 2024 wird ohne Zweifel ein herausforderndes, aber auch wichtiges […]“, erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Peter Kaiser in der Pressekonferenz nach dem heutigen Landesparteivorstand. Schon im März finden in Kärnten die Arbeiterkammer-Wahlen statt. Die Partei wolle, „das beste jemals in einer Arbeiterkammer-Wahl erzielte Ergebnis durch die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und Präsident Günther Goach mit 77,6 Prozent halten.“ Danach folge die Europa-Wahl. „[…] Mit Bundesrätin Claudia Arpa haben wir eine profilierte und erfahrene Spitzenkandidatin, die eine gute Chance hat, ins Europäische Parlament einzuziehen“, ist der Kärntner Landeshauptmann überzeugt.

SPÖ zu Nationalratswahlen: „Je früher, desto besser“

Angesprochen auf eventuell vorgezogene Nationalratswahlen stellte Kaiser außerdem klar: „Die Entscheidung über vorgezogene Wahlen obliegt der Bundesregierung, doch wenn, wir als SPÖ etwas im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher empfehlen dürfen: Je früher wir wählen, desto besser!“ Man habe detaillierte Vorschläge und wolle, dass Andreas Babler in Österreich vorangeht. „Am 6. April, im Rahmen unserer Kärnten-Konferenz, werden die Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl feststehen“, erläutert der Landesgeschäftsführer der SPÖ Kärnten, Andreas Sucher. Zur Abstimmung von Themen und Inhalten waren am heutigen Montag, dem 22. Jänner 2024, auch die beiden SPÖ-Bundesgeschäftsführer Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim im Kärntner Landesparteivorstand zu Gast.