KAC scharf auf sechsten Heimsieg in Folge

Der EC KAC konnte seine Tabellenführung mit einem Sechs-Punkte-Wochenende festigen, sowohl zu Hause gegen die Graz99ers (3:1) als auch auswärts gegen die Pioneers Vorarlberg (4:2) setzten sich die Rotjacken nach 60 Minuten durch. Damit stehen für sie aus den letzten neun Partien acht Drei-Punkte-Siege zu Buche. Der Rekordmeister hält bei 80 Zählern und hat damit nach 39 Spielen bereits mehr Punkte am Konto als am Ende der Grunddurchgänge in den beiden vergangenen Jahren (75 bzw. 79). Am Dienstag jagen sie gegen Asiago Hockey ihren sechsten Heimsieg in Folge.

Kann es gelingen?

Asiago Hockey konnte von seinen bislang 38 Saisonspielen nur sechs in regulärer Spielzeit gewinnen, fünf weitere entschied man nach Verlängerung oder Penaltyschießen für sich. Mit insgesamt 35 Punkten liegen die Italiener aktuell auf Tabellenposition zwölf, doch KAC-Stürmer Marcel Witting unterschätzt die Mannschaft keinesfalls: „Asiago ist eine offensivstarke Mannschaft, die mehr Tore schießt als es für Teams in diesen Tabellenregionen üblich ist, auch ihr Powerplay ist sehr gut. Für uns gilt es also in erster Linie, defensiv kompakt zu agieren und von der Strafbank fernzubleiben. Wir wollen dem Gegner aber unseren Spielstil aufzwingen, schließlich sind wir in einem Heimspiel auch die Hausherren.“

Keine Veränderungen im Line-up

Der EC-KAC wird im Spiel gegen Asiago Hockey nach aktuellem Stand das exakt gleiche Line-up aufbieten wie bei den Partien gegen 99ers und Pioneers am Wochenende. Von den beiden Erkrankten ist Daniel Obersteiner bereits wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt, auch Luka Gomboc befindet sich bereits am Weg der Besserung.