Auf Spurensuche: Projekt enthüllt NS-Geschichte in der Südweststeiermark

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 18:32 / ©BIK/Graf-Boyko

Das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung und das Institut für Geschichte der Universität Graz haben gemeinsam Forschungslücken und Themenfelder zur NS-Geschichte der Südweststeiermark erforscht. Als Antwort auf das verstärkte Interesse der Region an ihrer Geschichte während der NS-Zeit wurde eine Themenkarte mit 19 ausgewählten Erinnerungsorten erstellt. Zu diesen Orten gehören das KZ-Subkommando Schloss Lannach, das KZ-Außenlager Aflenz, der Kloepferbrunnen in Eibiswald und der Karwald bei St. Veit am Vogau.

„Oft auf den ersten Blick unsichtbar“

Die Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts, Barbara Stelzl-Marx, unterstreicht die Bedeutung der Themenkarte: „Diese Karte dient zur Orientierung und Verortung von NS-Erinnerungsorten, die oft auf den ersten Blick unsichtbar sind.“ Die Region Südweststeiermark plant darüber hinaus verschiedene Vermittlungsmaßnahmen wie Vorträge, Diskussionsabende und Schulprojekte.

©BIK/Graf-Boyko v.l.n.r.: Markus Rieger-Roschitz, Barbara Stelzl-Marx, Joachim Schnabel, Bernadette Kerschler, Philipp Lesiak

„Verantwortung für die Zukunft tragen“

Joachim Schnabel, Vorsitzender der Region Südweststeiermark, hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Mit einem umfangreichen Überblick über den Forschungsstand und geplanten Vermittlungsmaßnahmen setzen wir einen wichtigen Schritt für eine verstärkte Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit während der NS-Zeit.“ Bernadette Kerschler, stellvertretende Vorsitzende der Region, unterstreicht die Notwendigkeit der professionellen Aufarbeitung: „Nur wer sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, kann Verantwortung für die Zukunft tragen.“