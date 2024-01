Autofahrer (90) erfasst Fußgänger: Verletzt

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 19:37 / ©5 Minuten

Der 90-Jährige war am Montagnachmittag mit seinem Wagen auf der Villacher Straße in Richtung Osten unterwegs. Zur gleichen Zeit querte ein 60-jähriger Klagenfurter laufend die Villacher Straße. „Der Läufer wurde frontal vom Auto erfasst und über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er kam in weiterer Folge auf der Fahrbahn zu liegen“, heißt es seitens der Polizei. Der Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.