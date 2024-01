Gefrierender Regen in der Steiermark: Blitzeisgefahr in der Nacht

Christian Stefan, Meteorologe der Geosphere Austria, erklärt, dass eine Störungsfront von Nordwesten heranzieht und Niederschlag mit sich bringt. Insbesondere in der Steiermark sei in tiefen Lagen leichter Regen in der Nacht auf Dienstag zu erwarten. Die besondere Gefahr besteht darin, dass aufgrund der kalten Böden der Regen zu gefrierendem Regen führen kann, was zu spontaner Glatteisbildung führen könnte.

Wetterwarnung ausgesprochen

Der Meteorologe betont die Ernsthaftigkeit der Situation: „Wir haben deshalb eine Wetterwarnung ausgesprochen.“ Die Gefahr von Blitzeis, bestehe vor allem in der Nacht von Montag, dem 22. Jänner auf Dienstag, dem 23. Jänner.