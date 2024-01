Raubüberfall auf Trafik: „I wü des gaunze Großgeld – nur Scheine“

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 20:21 / ©Screenshot "google streetview"

Ein bislang unbekannter, männlicher Täter betrat am 19. Jänner 2024, gegen 16 Uhr, die Trafik „Am Eck“ in Steyr, Pachergasse 1. Mit den akzentfrei gesprochenen Worten „Des is a Überfall, i wü des gaunze Großgeld – nur Scheine“ forderte er die 63-jährige Angestellte zur Herausgabe der Bargeldbestände auf. Seine Forderung untermauerte er, indem er eine silberfarbene Pistole aus dem Hosenbund zog und auf die Angestellte richtete.

Verkäuferin trotzt Überredungsversuch und verhindert weiteren Beutezug

Die Verkäuferin öffnete daraufhin die Kassenlade, entnahm sämtliche Bargeldscheine und legte sie auf das Verkaufspult. Der Täter griff nach dem Geld und steckte es in seine Jackentaschen. Anschließend versuchte er die Angestellte zu überreden, vom rückwärtigen Bereich der Trafik weitere Bargeldscheine zu holen. Die Frau gab jedoch an, dass sich dort kein weiteres Geld befände. Daraufhin verließ der Täter fluchtartig die Trafik.

Fahndung eingeleitet

Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter Beteiligung örtlicher und überörtlicher Kräfte, verlief ergebnislos. Die 63-jährige Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock. Als Anreiz zur Ergreifung des Täters wurde eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt.

Täterbeschreibung: Der Täter wird als ca. 170-175 cm groß, schlank, und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, eine grün-weiß-rot längsgestreifte Jacke, schwarze Handschuhe, eine graue Kapuze und eine schwarze Sturmhaube.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 20:37 Uhr aktualisiert