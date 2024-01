Sonne im Osten, Schauer im Norden, und nächste Warmfront im Westen

Das Wetter in Österreich zeigt am Dienstag eine klare Zweiteilung. In der Alpennordseite und im Norden halten sich am Vormittag Restwolken und Schneeschauer, mit einer Schneefallgrenze zwischen 700 und 1000 Metern Seehöhe. Der Osten und Süden erleben bereits sonnige Abschnitte. Im Laufe des Tages wird die Sonne im Norden häufiger, während im Westen eine nächste Warmfront mit dichter Bewölkung aufzieht. Die Temperaturen schwanken von minus 8 bis plus 5 Grad am Morgen und steigen tagsüber auf 3 bis 10 Grad, besonders in den sonnigen Regionen im Osten und Süden, wie die Meteorologen der Geosphere Austria verlauten.