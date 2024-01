Pensionistin aus Villacher Pflegeheim abgängig

Eine großangelegte Suchaktion nach einer abgängigen Frau lief am späten Montagabend in den Bezirken Villach und Villach-Land. „Die ältere Dame wurde in einem Pflegeheim in Villach vermisst“, teilt man seitens der Österreichische Rettungshundebrigade mit, die neben der Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten und anderen Blaulichtorganisationen im Einsatz stand. Zum Glück folgte bald die Entwarnung. Die Frau konnte wohlbehalten in Paternion im Bezirk Villach-Land aufgefunden werden.