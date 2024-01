Tschick-Automat in Maria Saal aufgebrochen

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 06:54 / ©5 Minuten

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht auf Dienstag an einem Zigarettenautomaten in Maria Saal zu schaffen. Laut der Polizei wurde das Gerät aufgebrochen und mehrere Zigaretten-Packungen sowie Bargeld gestohlen. „Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest“, teilen die Beamten abschließend mit.