Erdbeben der Stärke 4.0 in Sankt Johann in Tirol spürbar

Der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria meldete, dass das Beben deutlich spürbar war. Bereits über 200 Meldungen aus der Umgebung von Sankt Johann sind beim Erdbebendienst eingegangen.

Die Daten des Ereignisses lauten wie folgt: Magnitude: 4.0 (ml)

Herdtiefe: 5 km

Epizentrum: 47.56°N, 12.57°O (GoogleMaps)

Entfernungen zu umliegenden Orten: 10 km westsüdwestlich von Lofer, 12 km ostnordostlich von St. Johann in Tirol, 17 km südostlich von Kössen, 19 km nordostlich von Kitzbühel, 45 km südwestlich von Salzburg

Zahlreiche Meldungen eingegangen

Das Epizentrum lag somit in unmittelbarer Nähe zu Sankt Johann in Tirol. Die Bevölkerung in der Region hat das Erdbeben spürbar wahrgenommen, was durch die zahlreichen Meldungen beim österreichischen Erdbebendienst belegt wird.