Bis zu 12 Grad in Kärnten: Ist das Thermometer kaputt?

In der vergangenen Woche wurden die Kärntner noch von kalten Minustemperaturen gebeutelt – wir haben berichtet. Nun soll sich das schlagartig ändern! Laut den Meteorologen von Geosphere Austria ist in den kommenden Tagen nämlich Schluss mit der Bibber-Kälte. Stattdessen kommen beinahe frühlingshafte Temperaturen auf uns zu. Mancherorts sind sogar Plusgrade im zweistelligen Bereich möglich.

Bis zu 12 Grad im Winter?

Die plötzliche Temperaturschwankung dürfte wohl föhnbedingt sein. Dieser soll bereits am Mittwochnachmittag auffrischen und für das sehr milde Wetter sorgen. „Vereinzelt sind dann sogar plus elf Grad möglich!“, teilt man aus der Wetterstation mit. Nur direkt entlang des Tauernhauptkamms bleibt es zunächst noch trüb. Nach Süden zu lockert hingegen auch am Donnerstag teils lebhafter Nordföhn die Wolken auf und bringt erneut Höchstwerten zwischen sieben und zwölf Grad.