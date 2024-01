LKW und Bim kollidierten in Wien: Fünf Personen verletzt

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 09:42 / ©5min.at

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Wiener Donaustadt ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und der Straßenbahn-Linie 25. Die Wiener Berufsfeuerwehr, die Berufsrettung und die Polizei waren rasch vor Ort, um den Unfall zu bewältigen.

Fünf Verletzte

Insgesamt gab es fünf Verletzte, darunter der LKW-Fahrer, der schwer verletzt wurde. Vier weitere Personen, die sich in der Straßenbahn befanden, darunter auch der Bim-Lenker, erlitten ebenfalls Verletzungen.

Stundenlange Rettungs- und Aufräumarbeiten

Der Unfall führte dazu, dass der LKW umkippte und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste eine Rettungsaktion durchführen, um den Fahrer zu befreien. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Die Aufräumarbeiten dauerten stundenlang an, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Straßenbahn-Linie 25 konnte nur zwischen den Stationen Floridsdorf und Kagran verkehren.