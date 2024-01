Nach Unfall-Tragödie in Osttirol: 13-Jähriger liegt auf Intensivstation

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 10:04 / ©Pixabay / Stefan Schweihofer

Eine Tragödie hat sich – wie berichtet – am Montag auf der B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Assling abgespielt. Aus bisher unbekannter Ursache kam eine 47-jährige Italienerin in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Bus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen einige Meter zurückgeschleudert. Die Mutter und ihr siebenjähriger Sohn verstarben noch an der Unfallstelle.

13-Jähriger mittlerweile stabil

Der zehnjährige Sohn wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen, wo auch er kurze Zeit später verstarb. Nur der 13-Jährige blieb am Leben. Der Bursche liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Sein Zustand sei stabil, wie Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger gegenüber der Kronen Zeitung bestätigt.