Cool: Dieses Jahr kommt Gigi D`Agostino nach Graz

Was für ein Comeback. Der Kult DJ aus Italien meldet sich zurück und freut sich auf Österreich. Mit seinen Hits wie „L´Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ und „In my Mind“ und zahlreichen weiteren Klassikern wird Gigi D´Agostino am 4. Oktober die Stadthalle in Graz zum Beben bringen.

Wichtiges auf einen Blick: Tickets gibt es ab 25. Januar 2024 um 10 Uhr in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes und Online. Wann? Freitag, 4. Oktober 2024 Wo? Stadthalle Graz – Austria Weiteres? 18.00 Einlass/ 21.00 Beginn