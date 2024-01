Grazer Engel: Spendenaktion für den letzten Wunsch ihrer Freundin

Vor etwa einem Jahr kam die Diagnose: medulläres Schilddrüsenkarzinom. Bis heute hat sich Lisas Zustand stark verschlechtert. „Wir haben immer davon gesprochen gemeinsam einen Roadtrip in den Süden zu machen“, erzählt Susanne traurig. Als Lisa dies vor kurzem ansprach und sagte, sie wäre so gerne noch einmal mit dem Wohnmobil ans Meer gefahren, nahm Susi dies zum Anlass ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen und startete eine Spendenaktion.

Freundinnen seit der Kindheit

„Sie ist mittlerweile vom Krebs gezeichnet. Sie ist sehr dünn“, erzählt Susanne, die die Welt nicht mehr versteht. „Lisa hat nie jemandem etwas Böses getan. Ich verstehe es einfach nicht.“ Die beiden Freundinnen kennen sich seit ihrer Kindheit. Lisa, die mit ihren Eltern in die Nachbarschaft gezogen ist, fiel Susanne damals auf, als sie auf ihren Inline Skates vorbeiflitzte und sie mit großen Augen anschaute. Von da an waren die beiden fast täglich zusammen, haben ihre Jugend gemeinsam verbracht und wurden dicke Freundinnen.

Schwere Schicksalsschläge

Im Jahr 2009 erhielt Lisas Mutter die Diagnose Brustkrebs. Wenig später verstarb sie. „Lisa hat das damals sehr hart getroffen. Sie war ein absolutes Mama-Kind“, beschreibt Susanne Horvath den damaligen Schock und ergänzt, dass Lisa ab diesem Zeitpunkt nie wieder dieselbe war. Doch das schwere Schicksal von Lisa nahm kein Ende. Nur kurz nach dem Tod ihrer Mutter erkrankte auch ihr Vater an Demenz und Parkinson. „Lisa kümmerte sich liebevoll um ihn.“ Doch irgendwann war eine 24-Stunden-Betreuung nötig und so musste ihr Vater letztlich in ein Pflegeheim ziehen. Doch das war nicht das Ende der Schicksalsschläge für Lisa: Im November 2022 hatte ihr Freund einen Motorradunfall in Slowenien. Er verlor dabei sein Leben.

Erfüllung des letzten Wunsches

„Seit der Erkrankung ihrer Mutter hatte Lisa keinen Urlaub mehr“, erzählt Susanne weiter. Die beiden Freundinnen träumten immer wieder von einem Roadtrip in den Süden: Kroatien, Bosnien, Montenegro, Griechenland. „Ein Bekannter von mir hat sofort zugesagt, als ich ihn fragte, ob er uns sein Wohnmobil leihen würde. Auch mein Chef hat mir versprochen, dass ich mir vier Wochen Urlaub nehmen kann, sobald es losgeht.“ Susanne hat außerdem ihre Tante gebeten, die beiden Freundinnen zu begleiten. Tante Erika ist pensionierte Krankenschwester: „So habe ich immer ein gutes Gefühl jemanden dabei zu haben. Falls etwas sein sollte.“

Spendenaktion für den letzten Wunsch

Vor kurzem hat auch Lisas Arzt grünes Licht für die Reise gegeben. „Das Wohnmobil habe ich bereits ein bisschen umgebaut. Ich habe eine neue Matratze gekauft und ein Gitter beim Bett installiert. Damit sie nicht herausfallen kann. Lisa würde sich alle Knochen brechen.“ Zudem muss Susi massenhaft hochkalorische Trinknahrung für ihre Freundin besorgen, die nicht mehr gut schlucken kann. „Ich arbeite zusätzlich seit Wochen neben meinem Vollzeitjob, um Geld zusammenzubekommen. Aber die Zeit rennt eben, ich kann nicht mehr allzu lang warten da es ihr immer schlechter geht. Ich möchte, dass sie von der Reise noch alles mitbekommt.“ Spritpreise, medizinische Versorgung, Versicherungen, … das alles kostet viel Geld. Deswegen hat Susanne Horvath eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Wenn du Susanne dabei helfen möchtest, ihrer Freundin Lisa den letzten Wunsch zu erfüllen, kannst du das hier tun: https://www.gofundme.com/f/einmal-noch-mit-dem-wohnmobil-die-auf-reisen-gehen