Arnoldstein lässt Faschingszeit mit Musik ausklingen

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 10:27 / ©Marktgemeinde Arnoldstein

Schwungvolle Klänge beenden in der Marktgemeinde Arnoldstein die Faschingszeit! Dort lädt man am Montag, dem 12. Feber 2024, zum Rosenmontagskonzert ins Kulturhaus. Es unterhalten die EMV TK Arnoldstein und der 4Klång Arnoldstein. Für das leibliche Wohl sorgt der SV Arnoldstein. Karten sind bereits in der Trafik Krakolinig und bei den Mitwirkenden erhältlich.