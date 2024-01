AK-Konsumentenschutz weitet Beratung auf alle Bezirksstellen aus

Egal ob es um Gewährleistung, Kauf, Dienstleistungen, Handyverträge oder etwa Reisereklamationen geht: Als Konsument ist man auf fundierte Information, guten Rat und oftmals juristischer Unterstützung angewiesen. Die persönliche Beratung in Konsumentenschutzanliegen, die bis dato in den Arbeiterkammern in Klagenfurt und Villach stattgefunden hat, wird daher nun auf alle Bezirksstellen ausgeweitet. AK-Juristin Carina Lintner wird sich ab kommender Woche vor Ort in den Bezirken um die Anliegen der heimischen Konsumenten – in Form von persönlichen Beratungen – kümmern.

Beratungen zu Konsumentenschutzanliegen

„Im Sinne von Nachhaltigkeit und Regionalität haben wir es uns zum Ziel gemacht, unser Service, dort, wo es gebraucht wird, weiter auszubauen“, unterstreicht AK-Präsident Günther Goach. Persönliche Beratungen zu Konsumentenschutzanliegen können ab sofort in den AK-Bezirksstellen gebucht werden. Das Angebot ist für alle Kärntner kostenlos.