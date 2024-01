Fünf Fahrzeuge kollidierten miteinander: Autobahn musste gesperrt werden

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 11:11 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Ein 29-jähriger serbischer Lenker kollidierte mit seinem Klein-LKW auf das Heck eines Autos, wodurch der 58-jährige Fahrer aus dem Bezirk Wels-Land verletzt wurde. Der Aufprall führte dazu, dass dieses Auto in das Heck eines 28-jährigen Welsers stieß, der seinerseits in das Heck eines Sattel-LKWs geschleudert wurde.

Autobahn wurde gesperrt

Der 53-jährige Lenker des Sattel-LKWs blieb unverletzt, während der 49-jährige Fahrer eines weiteren LKWs ebenfalls in den Unfall verwickelt war. Der verletzte Fahrer konnte nicht eigenständig aus dem Fahrzeug steigen und wurde von Rettungskräften versorgt. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen fünf Fahrzeugen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Linz musste während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Ein verletzter Lenker

Im Einsatz waren die Feuerwehr, Trafficmanager der Asfinag sowie die Rettungskräfte. Der verletzte Lenker wurde in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Die beiden LKWs konnten ihre Fahrt fortsetzen, während der Klein-LKW und die beiden Autos durch die Firma GAP abgeschleppt werden mussten. Alkoholtests bei allen Beteiligten verliefen negativ.