Eislaufen: Auch diese Kärntner Seen stehen kurz vor der Freigabe

Am Weißensee, am Aichwaldsee und am Hörzendorfersee ist die diesjährige Eislaufsaison bereits angelaufen und auch andere Kärntner Seen stehen kurz vor der Freigabe, wie man seitens des Eislaufvereines Wörthersee am heutigen Dienstag bekannt gibt. Schon am morgigen Mittwoch, dem 24. Jänner 2024 soll auch die Freigabe einer gekennzeichneten Eisfläche am Rauschelesee in der Gemeinde Keutschach am See erfolgen und auch am Längsee im Bezirk St. Veit an der Glan könnte es demnächst eine Freigabe geben. Hier ist allerdings noch ein klein wenig Geduld gefragt.