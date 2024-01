EU-Wahl: Julian Geier wird Kärntner ÖVP-Spitzenkandidat

Die Partei gab außerdem eine Vorschau auf das politische Jahr in Kärnten und auf den politischen Aschermittwoch in Klagenfurt, wo der deutsche Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) als Gastredner auftreten soll. Im neuen Jahr will sich die ÖVP in Kärnten vor allem auf drei Themen konzentrieren: Standortentwicklung, Energiewende und Strukturreformen. „Als Standort hat Kärnten viel mehr zu bieten, als uns zugetraut wird“, erklärte Gruber. Er verfolge die Vision, das Land zu einem „führenden Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum“ zu machen, „insbesondere im Hinblick auf die Koralmbahn“. Die Energiewende bleibe ein großer Schwerpunkt der politischen Arbeit, mit der neuen Photovoltaik-Verordnung und dem geplanten Energiewendegesetz sei ein großer Wurf gelungen: „Es wird ein deutlicher Ruck durchs Land gehen.“ Er würde sich einen Landtagsbeschluss noch im ersten Halbjahr wünschen, erklärte Gruber, sieht aber den Koalitionspartner am Zug: Der Vorschlag liege seit Weihnachten bei der SPÖ.

Volkspartei will auf Strukturreformen setzen

Strukturreformen seien angesichts der Entwicklung des Landesbudgets – das aktuelle weist einen Abgang von fast 500 Millionen Euro auf – absolut notwendig: „Es ist der Auftrag, vieles neu zu denken und alle Prozesse und Bereiche zu durchleuchten.“ Konkret gemeint sind etwa Verwaltungsverfahren, die rein durch die Digitalisierung nicht so effektiv seien, wie sie es sollten – etwa wenn ein Dokument ausgedruckt wird, nur um es im Anschluss wieder zu digitalisieren.

Christian Struger wird Spitzenkandidat bei AK-Wahl

Als erste Wahl steht Anfang März die Arbeiterkammerwahl an, für die Christian Struger aus Villach wie schon bei der vergangenen Wahl Spitzenkandidat sein wird. Als Ziel hat sich die Partei vorgenommen, ein Mandat dazuzugewinnen. Noch zuvor gibt es aber schon die erste politische Großveranstaltung der ÖVP in Klagenfurt. In der Messehalle wird zum politischen Aschermittwoch geladen, neben dem ehemaligen deutschen Bundesminister Guttenberg soll dort auch Bundeskanzler Karl Nehammer auftreten.

Schweigen über mögliche Vorverlegung der Nationalratswahl

Für die Nationalratswahl hat die Kärntner ÖVP aktuell noch keine Kandidatenliste. Die Ausgangslage für die Bundespartei beschrieb Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig mit: „Noch nie hatte eine Bundesregierung in so schwieriger Wirtschaftslage eine so starke Erfolgsbilanz – es war aber auch noch nie so schwierig, das auch zu kommunizieren.“ Erneut keine Antwort gab es von Gruber auf die Frage, wie er zu einer kolportierten Vorverlegung der Nationalratswahl steht: „Es wurde schon viel geschafft, ich gehe laut heutigem Stand davon aus, dass am 29. September gewählt wird. Bis dahin wird die Bundesregierung weiterarbeiten.“

Neue Parteizentrale in der Klagenfurter Herrengasse

Die Pressekonferenz war der erste Termin in der völlig neuen Parteizentrale in der Klagenfurter Herrengasse: „Ein wunderschönes, denkmalgeschütztes und über 500 Jahre altes Gebäude“, schwärmte Löschnig. Die neue Zentrale, ganz in der Nähe des Kärntner Landtages, soll die ÖVP auch „näher zu den Bürgern“ bringen, der überdachte Innenhof soll „Kaffeehauscharakter“ erhalten und ein „Ort des Zusammenkommens und der Kommunikation“ werden. Die Partei hat sich auf drei Geschoßen zu je 200 Quadratmetern eingemietet. Großer Vorteil sei, dass man nun mehr Platz habe und für Sitzungen, Seminare und Klausuren keine externen Räume mehr anmieten müssen, so Löschnig. (APA / red. 23.01.2024)