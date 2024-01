In fremden Bett aufgewacht: Hat dieses BSF-Paar eine heiße Nacht gehabt?

Bäuerin Nicole und Hofherr Stefan kommen sich sehr nahe. Bekommt Nicole die erhoffte zweite Chance? Steirer Simon schwebt mit Silke auf Wolke sieben und plant den großen Antrag. Mike werden von der einstigen Hofwochen-Liebe Julia die Leviten gelesen. Wie es bei den Bauer-sucht-Frau-Paare weitergegangen ist, erfahrt ihr am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.

Haben die beiden eine Liebesnacht verbracht?

Nach der langen Partynacht wachen nicht alle im eigenen Bett auf. Die heißblütige Steirerin Nicole (24) hat ihren Hofherren während der Aussprache bei Arabella erklärt, dass sie sich von Stefan (31) eine zweite Chance erhofft und siehe da: In der Früh huscht sie heimlich aus seinem Zimmer. Nicole ist happy: „Es hat schon gut gepasst, daran kann man sich gewöhnen.“ Und was sagt Stefan dazu? „Die Nici hat bei mir geschlafen, das stimmt. Es war nett“, fasst er die Situation am Morgen danach zusammen. Ihre Schwester Lisa warnt Nicole: „Ich glaub‘, es wollen viele andere auch beim Stefan punkten.“ Feiern Stefans Gefühle für Nici nach der gemeinsamen Nacht ihr Comeback? Die Bäuerin legt sich ins Zeug und will das bei einem romantischen Gondel-Date herausfinden.

Läuten in der Steiermark bald die Hochzeitsglocken?

Obstbauer Simon (33) aus der Steiermark hat in Hofdame Silke (34) seine Traumfrau gefunden und möchte ihre Liebe an diesem Wochenende mit einem Antrag besiegeln. Damit die Überraschung gelingt, bedarf es noch einigen Vorbereitungen. Dem Antrag soll eine Tanzeinlage mit Schuhplattlern vorausgehen. Dafür muss der 33-Jährige noch fleißig mit Profis üben.

©ATV Das Traumpaar der heurigen Staffel zeigt sich ganz verliebt

Mike wird ordentlich in die Mangel genommen

Bei Tiroler Mike (35) verlief die Zeit nach der Hofwoche weniger harmonisch. Seine drei Hofdamen brennen auf die Aussprache und vor allem Hofwochen-Liebe Julia (25) sowie Tamara (30) und Selina (22) wollen ihm die Meinung geigen. Mike hat eine Vorahnung auf das Wiedersehen: „Ich werde auf den Deckel kriegen.“ Er hofft, dass die Aussprache „human und erwachsen runter geht“. Unterstützung bekommt der Tiroler von seiner neuen Flamme Claudia, die er zum Gespräch mitbringt. Julia sieht rot: „Ich kann ihm gar nichts mehr glauben. Im Endeffekt hat er uns alle drei verarscht.“