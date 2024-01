Erdbeben erschüttert erneut Kärnten

Nordwestlich von Feldkirchen in Kärnten hat Dienstagfrüh die Erde gebebt, wie der Erdbebendienst der GeoSphere Austria mitteilte. Das Beben ereignete sich um 8.33 Uhr mit der Magnitude 2,0. Das relativ tiefe Beben sei an mehreren Orten in der Umgebung von Feldkirchen vereinzelt durch ein schwaches Zittern und Grollen des Untergrundes beobachtet worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

Magnituden von 0,9 bis 2,5 erreicht

Bereits am Sonntag und am Montag bebte die Erde in Ferlach vier Mal. Die Erdstöße erreichten dabei Magnituden von 0,9 bis 2,5. Das stärkste Beben wurde Sonntagmittag laut Medienberichten teils deutlich südlich von Ferlach vernommen. (APA/red. 23.1.2024)