Internationale Bike-Stars treten erstmals in Velden in die Pedale

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 14:36 / ©LPD Kärnten/Höher

Bei dieser Rennserie des internationalen Radsportverbandes (UCI), die weltweit 26 Rennen umfasst, können sich Profis und Amateure für die Weltmeisterschaften qualifizieren. Die Veranstalter rechnen mit rund 1.000 Teilnehmern aus 30 Nationen. Im Zuge einer Pressekonferenz im Casinohotel Velden, wurde heute, Dienstag, das Programm des internationalen Radsport-Events erstmalig präsentiert.

Beginn von etwas Großem

Sportreferent LH Peter Kaiser verwies auf die Bedeutung von internationalen Sportveranstaltungen für das Land Kärnten. „Ich habe das Gefühl, dass wir am Beginn etwas ganz Großen stehen. Es ist eine Ehre für uns, dass das Auftaktrennen der Trek UCI Gravel World Series in Kärnten ausgetragen wird. Ich bin überzeugt, dass diese internationale Sportveranstaltung langfristig den Kärntner Sportkalender bereichern wird“, sagte Kaiser und verwies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Sport und Tourismus in Kärnten.

Radsport als Ganzjahressport

Radkoordinator Peter Wrolich erhofft sich von dem internationalen Rennen positive Auswirkungen auf den Kärntner Radsport. Der ehemalige niederländische Radprofi und amtierende Gravel-Weltmeister, Johnny Hoogerland, der nun in Velden eine Fremdenpension betreibt, sagte: „Als Radprofi war es immer mein Wunsch in Kärnten ein Rennen zu fahren. Das Gravel-Race ist eine Werbung für Kärnten und wird dazu beitragen, den Radsport als Ganzjahressport zu positionieren“.

Start und Ziel vor dem Schloss

Die Radsportler haben einen Rundkurs mit 48 Kilometern und 560 Metern Höhenunterschied zu bewältigen. Start und Ziel ist vor dem Schloss Velden. Beim „Beat Gralf“ – dem Qualifikationsrennen für die Weltmeisterschaften – müssen zwei oder drei Runden absolviert werden. Der „Catch Gralf“ – ein Jedermannrennen – führt über zwei Runden oder eine Runde. Beide Rennen finden am Sonntag, dem 7. April 2024, statt. Im Zuge des „Find Gralf“, einer Ausfahrt am Samstag, dem 6. April 2024, können interessierte Radsportler, die Rennstrecke ausprobieren. Zusätzlich wird es an den beiden Renntagen eine Fachmesse mit rund zwanzig Ausstellern geben.