Ihr habt entschieden: Hier gibt es die besten Krapfen in der Steiermark

Auch heuer machte sich das Lifestyle-Magazin „Falstaff“ wieder auf die Suche nach den besten Krapfen aus allen Bundesländern. Der Gewinner der Steiermark steht nun fest – der Sieg geht eindeutig nach Kaindorf, und zwar an die BrotBar Cafe Bäckerei. Ganze 24 Prozent gibt es für die Krapfen dort. Im Vorjahr holte sich die Bäckerei Café Kranich den ersten Platz – wir haben berichtet. Die Bäckereien in der steirischen Landeshauptstadt schnitten hingegen beim Voting nicht so gut ab. Für die bekannte Bäckerei Sorger gab es nur fünf Prozent, für Kristinas Meisterkonditorei zwei Prozent und die Bäckerei Martin Auer ging leer aus – zumindest, was die Krapfen betrifft.

Dieser Supermarkt hat den besten Krapfen

Was den „besten Supermarkt“ für den Krapfen-Kauf betrifft, so hat sich Hofer den ersten Stockerlplatz gesichert. Nominiert waren des Weiteren noch Billa Plus, Maximarkt, Interspar und Lidl.