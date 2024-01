In ihrer Freizeit: Polizisten verhindern Einbruch in Tierarztpraxis

Am gestrigen Abend gegen 21 Uhr griffen eine 28-jährige Polizistin und ein 27-jähriger Polizist, beide aus Klagenfurt, in ihrer Freizeit beherzt ein, als sie einen Mann beobachteten, der verdächtige Handlungen an der Tür einer örtlichen Tierarztpraxis vornahm. Die beiden Beamten hielten mit ihrem Fahrzeug an, um den mutmaßlichen Einbrecher zu konfrontieren. Der Vorfall endete mit der Festnahme des 39-jährigen Klagenfurters, der im Verdacht steht, einen Einbruchsdiebstahl versucht zu haben.

Polizisten außer Dienst reagierten schnell

Die Beamten reagierten schnell, als sie den Mann dabei beobachteten, wie er versuchte, die Tür der Tierarztpraxis mit einem unbekannten Gegenstand zu öffnen. Nachdem der Verdächtige bei ihrem Annähern versuchte zu flüchten, hinderten die Polizisten außer Dienst ihn daran und hielten ihn bis zum Eintreffen der örtlichen Polizeistreife fest.

Einbruchswerkzeuge sichergestellt – Klagenfurter in Haft

Bei der Festnahme wurden verschiedene Einbruchswerkzeuge sichergestellt, darunter ein Akku-Flex-Gerät, ein Gartenmesser und eine Mehrzweckzange. Der 39-jährige Klagenfurter wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls in Gewahrsam genommen.