Flughafen Klagenfurt: Stadt will Anteil an „TUI Millionen“

Zu Gast im Stadtsenat war heute Flughafen Geschäftsführer Maximilian Wildt. Er

kann im vergangenen Jahr auf eine Passagierzahl von rund 153.000 verweisen, was

ein deutliches Lebenssignal des Flughafens darstellt.

Pläne und Ziele vorgestellt

Er gab den Senatsmitgliedern einen Überblick zu Zielen und Investitionsplänen der Flughafengesellschaft. Zu Sprache kamen dabei heute auch die rund 12,4 Millionen Euro an rückbezahlten Marketingbeiträgen der Fluggesellschaften TUIfly und Ryanair an das Land Kärnten. Die Stadt vertritt als Anteilseigner die Auffassung, dass auch ihr Teile dieses Geldes zustehen, daher wird man neuerlich mit dem Land in Kontakt treten.