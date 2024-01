Süßes Voting: Hier gibt es die besten Krapfen Österreichs

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 16:09 / ©Pixabay / Christel

Heuer machte sich das Lifestyle-Magazin „Falstaff“ wieder auf die Suche nach den besten Krapfen aus allen Bundesländern. Jeweils zehn Bäckereien pro Bundesland wurden nominiert. Ihr habt entschieden – das sind die Sieger.

Die Gewinner der einzelnen Bundesländer Wien : Bäckerei Ströck

: Bäckerei Ströck Niederösterreich : Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte

: Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte Burgenland: Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf

Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf Oberösterreich: Backhaus Hinterwirth, Gmunden

Backhaus Hinterwirth, Gmunden Steiermark: BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf

BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf Kärnten: Konditorei Hecher, Wolfsberg

Konditorei Hecher, Wolfsberg Salzburg: Bäckerei Vorhauer, Seekirchen am Wallersee

Bäckerei Vorhauer, Seekirchen am Wallersee Tirol: Café Konditorei Thaler, Reith im Alpbachtal

Café Konditorei Thaler, Reith im Alpbachtal Vorarlberg: Bäckerei-Konditorei Münsch, Nenzing

Dieser Supermarkt hat den besten Krapfen

Was den „besten Supermarkt“ für den Krapfen-Kauf betrifft, so hat sich Hofer den ersten Stockerlplatz gesichert. Nominiert waren des Weiteren noch Billa Plus, Maximarkt, Interspar und Lidl.