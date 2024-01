TSV Hartberg leiht einen Stürmer an Niederösterreich

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 16:15 / ©pixabay

Der TSV Hartberg gibt eine Änderung in der Mannschaft bekannt: „Unser Stürmer Jürgen Lemmerer (20) wird für die Frühjahrssaison 2024 an den Zweitligisten SKU Ertl Glas Amstetten verliehen“, heißt es vom Verein. Der Obersteirer kam im Herbst 2023 auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga-Mannschaft. Nun geht es für ihn nach Niederösterreich, zumindest für diese Saison.