3,8 Mio. Euro Passiva: Grazer Unternehmen schlitterte in die Insolvenz

Die DSA DOOR SYSTEMS GmbH mit Sitz in Graz hat am heutigen Dienstag, den 23. Jänner 2024 einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtsachen in Graz gestellt, gibt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in einer Aussendung bekannt. Mit mit der zeitnahen Eröffnung sei zu rechnen.

40 Dienstnehmer beschäftigt

Das im Jahr 2019 gegründete Unternehmen soll seinen ursprünglichen Sitz in Güssing gehabt haben. Im Sommer 2019 wurde die Guttomat Sektionaltore GmbH übernommen und die Produkte werden nach wie vor unter der Marke „Guttomat“ vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung von Garagentoren, sowohl für die Industrie als auch Private, wobei sich die Produktionshallen am Standort 7540 Güssing befinden sollen. Im Unternehmen sollen aktuell 40 Dienstnehmer (17 Angestellte, 20 Arbeiter, 3 Lehrlinge) beschäftigt werden.

Die Ursachen

Hinsichtlich der Gründe für die Insolvenz verweist man einerseits auf erhebliche frustrierte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung zweier Tortypen, welche am Markt jedoch nicht erfolgreich waren. Zusätzlich sollen die enormen Preissteigerungen im Hinblick auf die Rohstoffe zur Pleite geführt haben. „Eine Sanierung des Unternehmens war über Hereinnahme eines Investors beabsichtigt, hier konnte aber letztlich keine Einigung erzielt werden. Aufgrund eines in Kürze fällig werdenden Kredites geht das Unternehmen von seiner Zahlungsunfähigkeit aus“, so der AKV.

Die Schuldenzahlen

Die Aktiva bewertet man im Insolvenzantrag zu Zerschlagungswerten mit rund 600.000 Euro, beinhaltend Sachanlagen im Wert von rund 133.000 Euro, Umlaufvermögen in Höhe von 287.000 Euro sowie offene Forderungen von 180.000 Euro, wobei letztere vermutlich laut AKV abgetreten sein dürften, da sich das Unternehmen über Factoring finanziert. Die Verbindlichkeiten sollen rund 3.865.000 Euro betragen, wovon rund zwei Millionen Euro auf Bankverbindlichkeiten und rund 1,17 Millionen Euro auf Lieferanten entfallen sollen.

Sanierungsplan angestrebt

Das Unternehmen soll fortgeführt werden, wobei man erwartet das Umsatzniveau halten beziehungsweise leicht steigern zu können. Dies soll in Verbindung mit Kostensenkungen im Materialbereich beziehungsweise Personalbereich vonstattengehen, sodass man in den kommenden Jahren von einem positiven EGT (Ergebnis der Geschäftstätigkeit) ausgeht. Angestrebt wird letztlich der Abschluss eines Sanierungsplans, wobei den Gläubigern vorerst 20 Prozess binnen 24 Monaten angeboten werden.