Führerschein „gezupft“ nach Turbo-Fahrt in 50er Zone

Am Dienstag, dem 23. Jänner 2024, gegen 15.30 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße Geschwindigkeitsmessungen in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt durch. Bei den Kontrollen wurde eine 26-jährige Klagenfurter Auto-Lenkerin mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 94 km/h erwischt. Der erlaubte Höchstwert in diesem Bereich beträgt lediglich 50 km/h.

44 km/h zu schnell unterwegs!

Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung von 44 km/h wurde der Frau sofort vor Ort der Führerschein abgenommen, und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Raserin muss wurde angezeigt.