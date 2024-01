„Herzerwärmend“: Bauarbeiter halfen älterer Frau

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 17:55 / ©Kurt Hohensinner

Wir alle kennen es: Im Stress des Alltags hetzen wir durch die Gegend, wollen schnell unsere Arbeit und die anfallenden Einkäufe zu erledigen, um abends noch etwas entspannen zu können. Dann gibt es jedoch Momente, wo wir kurz inne halten, den eigenen Trubel vergessen und unsere Außenwelt aktiv wahrnehmen. Dann fällt uns möglicherweise auf, dass es Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen.

Blitzeis sorgte für rutschige Straßen

So ging es auch zwei Bauarbeitern, die sich kurz die Zeit nahmen, einer älteren Dame zu helfen. Über Nacht sorgte der gefrierende Regen für rutschige Straßen. Der morgendliche Weg in die Arbeit, war deshalb für viele Grazer und Grazerin kein Zuckerschlecken. Auch eine betagte Damen „kämpfte“ mit dem Blitzeis. Zwei Arbeiter bemerkten sie und boten ihre Hilfe an. Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) wurde Zeuge dieses Ereignisses, welches er auf seinem Facebook-Account teilte.