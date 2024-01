„Steirische Straßen wurden zum Eislaufplatz“: Florianis im Dauereinsatz

Aufgrund des Glatteises blieben in der Montagnacht und auch in den Morgenstunden des Dienstags, den 23. Jänner, zahlreiche Autos stecken. Die Wetterdienste warnten bereits am Montag vor Blitzeisbildung – wir berichteten. Es kam zu mehreren Unfällen und Verkehrsbehinderungen – die steirischen Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Nächtliche Fahrzeugbergungen

Um 2 Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf zu einer Fahrzeugbergung auf der L383 Höhe Doblegg/Mantscha alarmiert. Der betroffene PKW blieb trotz angelegter Schneeketten hängen und musste nach Absicherung der Unfallstelle geborgen und an der nächsten sicheren Stelle abgestellt werden. Zeitgleich erhielt die FF Hitzendorf einen zweiten Einsatzbefehl: „hängengebliebener LKW auf der L301 Höhe Kirschenhalle“ Nach Abarbeitung des ersten Alarmes und Erkundung der L301 war jedoch kein Fahrzeug mehr auffindbar. Der betroffene Lenker dürfte sich selbst aus seiner Zwangslage befreit haben. Gegen 7 Uhr wurde die FF Hitzendorf dann erneut zum Einsatz alarmiert. Insgesamt fünf Fahrzeuge blieben auf der L383 zwischen Doblegg und Mantscha stecken und wurden nach Sperrung der Landesstraße geborgen.

Auto krachte in Straßenlaterne

„In einen Eislaufplatz hat sich Preding in der Nacht auf Dienstag verwandelt“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Preding. Im Bezirk Deutschlandsberg kam es zu fünf Alarmierungen. Mit insgesamt 60 Personen standen die Feuerwehren Rossegg, Gussendorf, Kraubath und Preding im Einsatz. In Preding kam auf der Zufahrtsstraße zur Holzindustrie Haslacher ein PKW von der Straße ab. Dabei fuhr das Fahrzeug eine Straßenlaterne um. Bei der Fahrt ins Rüsthaus und weiter zum Einsatzort galt höchste Konzentration für die Predinger Florianis. Alle Straßen waren spiegelglatt. Am Einsatzort angekommen, wurde der PKW, auf Wunsch des Besitzers, zusammen mit einem Stapler aus der misslichen Lage gehoben. Verletzt wurde niemand.

©FF Preding ©FF Preding ©FF Preding

LKW landete im Graben

Die Freiwilligen Feuerwehren Obertiefenbach und Pöllau wurden zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein LKW war von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Vorderrad in einen Graben gerutscht. Die Einsatzstelle wurde bereits durch die örtlich zuständige Feuerwehr abgesichert und es konnte mit der Durchführung der Fahrzeugbergung begonnen werden.

©FF Pöllau

Eingeklemmte Person in Graz verletzt

In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz durch den Sirenenalarm zu einem dringenden Einsatz gerufen – wir berichteten. Eine Person war unter einem Auto eingeklemmt war und sich nicht aus eigener Kraft befreien. Die verletzte Person wurde anschließend den Sanitätern des Roten Kreuzes übergeben, um medizinisch versorgt zu werden.

©FF Eggersdorf bei Graz

LKW stand mitten auf Fahrbahn

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Mautern um 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B113 und der Bahnhofstraße gerufen. Ein Sattelschlepper war von der Fahrbahn abgekommen, und die Einsatzkräfte sicherten umgehend die Unfallstelle. Für die Bergung des LKWs wurde die B113 kurzzeitig gesperrt, und der Verkehr wurde über das Ortsgebiet umgeleitet. Näheres zu dem Unfall kannst du hier lesen.

©FF Mautern ©FF Mautern

Es besteht weiterhin Glatteis-Gefahr

In der Montagnacht und auch am Dienstagmorgen soll es erneut zur Glatteisbildung kommen. Wo genau, erfährst du hier. Angesichts der aktuellen meteorologischen Bedingungen und des fortwährenden Blitzeises ruft die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) die Bevölkerung auf, besondere Vorsicht walten zu lassen und unnötige Wege zu vermeiden. Die steirischen Unfallambulanzen verzeichnen bereits eine hohe Auslastung aufgrund von Verletzungen, die auf das Glatteis zurückzuführen sind. Um weitere Unfälle zu verhindern und die Belastung der steirischen medizinischen Einrichtungen zu reduzieren, appelliert die KAGES, vorsichtig zu sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.01.2024 um 19:45 Uhr aktualisiert