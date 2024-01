36-Jähriger war mit zwei Fahrrädern unterwegs, plötzlich krachte es

Gegen 15 Uhr fuhr der 36-jährige Grazer mit seinem Fahrrad auf dem westlichen Radweg des Roseggerkais in Richtung Norden. Er führte ein zweites Fahrrad neben sich und hielt dieses mit der Hand fest. Zur selben Zeit fuhr ein 48-jähriger Grazer mit dem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung. Als sich die beiden Männer auf selber Höhe befunden haben, dürfte der 36-Jährige zu Sturz gekommen sein. In weiterer Folge so auch der 48-Jährige.

Beide landeten im Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden der 36-Jährige leicht verletzt. Der 48-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. An zwei Rädern entstand Sachschaden.