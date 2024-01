Großeinsatz der Blaulichtorganisationen bei Ski-Spektakel

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 20:45 / ©BMI

In Begleitung des slowenischen Innenministers Boštjan Poklukar verschaffte sich Innenminister Gerhard Karner am 23. Januar 2024 bei einem Lokalaugenschein in Schladming einen Eindruck der polizeilichen Maßnahmen für das bevorstehende Nightrace. Ein erwarteter Besucherandrang von bis zu 40.000 Personen macht dieses Skirennen zu einem Sport-Großereignis, dass durch die besonderen sicherheits- und verkehrspolizeilichen Herausforderungen eines solchen Events auch entsprechende polizeiliche Vorbereitungen nötig macht. Polizistinnen und Polizisten aus der gesamten Steiermark, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Wien werden die bezirkseigenen Einsatzkräfte unterstützen.

Diese Weltcupveranstaltung zeigt einmal mehr die Professionalität im Rahmen der Zusammenarbeit von Rettung, Feuerwehr und Polizei. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, die zum Gelingen dieser großartigen Veranstaltung beitragen. Innenminister Gerhard Karner

Umfangreiches Sicherheitskonzept

Die polizeilichen Einsatzgebiete sind weit gestreut: Das Sicherheitskonzept des Verkehrsdienstes sorgt für problemlose An- und Abreisemodalitäten für die Fans. Die Alpinpolizei wird im steilen Pistengelände Absicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kräfte der Einsatzeinheit werden gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit für Ordnung unter den Besucherinnen und Besuchern sorgen. Während diese Polizistinnen und Polizisten für die Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher sichtbar präsent sein werden, sind viele weitere Einsatzkräfte im Hintergrund aktiv, etwa im Einsatzstab, im Kriminaldienst oder im Entschärfungsdienst.

Polizei-Spitzensportler bei Event vertreten

Wenngleich die sichtbare Praxis des vielfältigen Polizeiberufs vor Ort durch den Polizeieinsatz beim Nightrace sichtbar ist, wird die Polizei dieses Event auch in Sachen Recruiting nutzen. Zudem werden auch die Polizei-Spitzensportler Marc Digruber und Philipp Aschenwald vor Ort im Einsatz stehen.