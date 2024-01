VSV gegen Fehérvár endete mit einer knappen Niederlage für die Adler

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 21:27 / ©VSV / René Krammer

Beide Teams starteten offensiv in die Partie, und in einer überraschenden Wendung ging der VSV durch einen Treffer von Hancock in Führung. Der VSV blieb aktiv und setzte Olivier Roy im Tor mehrmals unter Druck. Verteidiger Arturs Kulda schaltete sich offensiv ein, um die Führung auszubauen. Das erste Drittel endete mit der Führung des VSV (0:1).

Beginn des zweiten Drittels: Fehervar dreht das Spiel

Fehervar glich aus und nutzte Strafen des VSV, um das Spiel zu drehen. Das Team zeigte Effizienz vor dem Tor und erarbeitete sich die Führung. Das zweite Drittel endete mit einer Führung für Fehervar (2:1).

Offensivbemühungen des VSV

Trotz intensiver Offensivbemühungen scheiterte Desjardins in der 41. Minute an Fehervars Torhüter Roy, der seinen Kasten sauber hielt. Der Ausgleich der Adler wurde in der 53. Minute geschossen! Rebernig beharrt darauf und schiebt den Abpraller von Desjardins über die Linie, um das 2:2 zu erzielen. Adler gegen Kurz vor dem Ende des Spiels übernimmt Fehérvár erneut die Führung, diesmal mit einem knappen 3:2-Vorsprung.