Wechselhaftes Wetter in Österreich: So wird der Mittwoch

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 21:37 / ©Atanas Grigorov

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 1500 Metern. In inneralpinen Gebieten kann es zu glatten Fahrbahnen kommen. Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf, die Sonne zeigt sich vermehrt. Bis in den Nachmittag hinein sind jedoch vereinzelt Regenschauer im Norden und Osten möglich. Über den Alpen schneit es teilweise bis zum Abend. Der Westwind nimmt im Tagesverlauf lebhaft bis stark zu, während er östlich von Osttirol schwächer bleibt. Die Temperaturen liegen morgens zwischen Minus 5 und Plus 5 Grad, die Höchstwerte erreichen 7 bis 15 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria verkünden.