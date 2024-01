Kärntner Wetter-Mix: Zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Das Wetter am Mittwoch präsentiert sich mit einer Mischung aus Sonnenschein und wechselhaften Bedingungen. Von Nordwesten her ziehen gelegentlich Wolkenfelder durch, während abseits des Alpenhauptkamms überwiegend sonniges Wetter vorherrscht. Dennoch können entlang des Tauernhauptkamms am Morgen und Abend vereinzelt Regenschauer auftreten, begleitet von möglichen gefrierenden Niederschlägen. Ein kräftiger, föhniger Nordwestwind kann in den Tauerntälern am Nachmittag für stürmische Böen sorgen. Trotz eines frostigen Starts wird es dank des föhnigen Winds am Nachmittag unerwartet mild, mit Höchstwerten zwischen 4 und 10 Grad, lokal sogar bis zu 12 Grad, so die Geosphere Austria.