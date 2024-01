Wechselhaftes Mittwochswetter mit milden Temperaturen

Im Süden startet der Tag stark bewölkt, klart jedoch am Nachmittag auf und bietet insgesamt viel Sonnenschein. Am Nachmittag nähern sich von Norden her dichte Wolken und Regenschauer, begleitet von stürmischem Wind. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Donnerstag auf etwa 1000 Meter ab. Die Temperaturen bleiben sehr mild, mit Höchstwerten zwischen 6 und 10 Grad. In Gebieten entlang des Randgebirges mit Nordföhn sind sogar bis zu 13 Grad möglich, berichten die Meteorologen der Geosphere Austria.