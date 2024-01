Nightrace: Feller wird Zweiter, Odermatt holt sich den Sieg

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 21:53 / ©ALPINE SKIING - FIS WC Alta Badia

Manuel Feller verpasste am Dienstagabend, dem 23. Jänner 2024, den Sieg auf der Planai beim Nacht-Riesenslalom von Schladming nur um fünf Hundertstelsekunden. Der Schweizer Marco Odermatt sicherte sich trotz eines schwierigen ersten Laufs den Sieg, seinen fünften in dieser Saison und den achten in Folge über mehrere Spielzeiten. Der Slowene Zan Kranjec belegte den dritten Platz, nur 0,29 Sekunden hinter Feller. Alexander Steen Olsen aus Norwegen verpasste das Podium nur um vier Hundertstelsekunden, während Vorjahressieger Loic Meillard den fünften Platz mit Filip Zubcic aus Kroatien teilte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.01.2024 um 22:03 Uhr aktualisiert