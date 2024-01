Villacher hoch motiviert: So sehr wollen Bürger die Stadt grüner machen

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 22:00 / ©Stadt Villach

Ein Grünbuch ist ein politisches Dokument, das als Diskussionsgrundlage erstellt wird, um eine öffentliche Debatte darüber zu ermöglichen. Es ist ein wichtiger Teil des ÖEK-Prozesses (Örtliches Entwicklungskonzept), der in Villach gerade läuft. Die Stadt lädt zur der Erstellung des Grünbuches die Bürger ein, sich intensiv einzubringen. Landschaftsplaner Alfred R. Benesch präsentierte im lebensRAUM in der Postgasse 6 die Diskussionsgrundlage für das Villacher Grünbuch, gab Beispiele für städtische Grünräume und deren Planung. Bürgermeister Günther Albel: „Wir haben Alfred Benesch, eine auch international anerkannte Koriphäe in der Grün-Thematik, mit der Erarbeitung unseres Grünbuches beauftragt. Bürger:innenbeteiligung ist uns auch hier sehr wichtig.“

Bürgermeister freut sich über Motivation

Die engagierte Diskussion im anschließenden Workshop demonstrierte, wie wichtig den Villacher der Schutz von Grün- und Freiräumen in ihrer Stadt ist. Bürgermeister Albel: „Es ist großartig, wie motiviert und konstruktiv die Bürger:innen sich hier einbringen. Und auch die Stimmung und der Wille zur Mitgestattung sind absolut positiv.“ Auch Benesch selbst versicherte, dass sich die Anregungen der Bürger:innen mit seinen Wahrnehmungen und Vorschlägen decken. Er erhält die vielen Impulse für die Erarbeitung des Grünbuches.

Positive Feedbacks

In persönlichen Gesprächen mit Bürgermeister Günther Albel und Planungsreferenten Stadtrat Harald Sobe mit Villacher flossen ebenfalls viele Ideen für die Grünraumgestaltung und ortsplanerische Anregungen. Sobe: „Sehr erfreulich, dass alle Teilnehmer:Innen höchst motiviert sind, unsere Stadt noch nachhaltiger und noch grüner zu gestalten.“ Die Teilnehmenden waren inspiriert von der Kreativität und dem Ideenreichtum im lebensRAUM. Die Feedbacks reichten von „Gemeinsamkeiten erkennen“ und „großer Freude, an der Entwicklung der Stadt mitzuwirken“ bis zu „erfreulich offen-intensiver Konversation“. Die nächste Veranstaltung im lebensRAUM mit intensiver Bürger:innenbeteiligung ist bereits in Planung.