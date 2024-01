Streit in Villach eskalierte: „Sie hat mich geschlagen“

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 06:02 / ©5 Minuten

Dienstagabend eskalierte die Situation im Villacher Mangartweg. Eine 60-jährige Villacherin hielt dort eine 26-jährige Autofahrerin an, indem sie sich mitten auf die Fahrbahn stellte. Aufgrund des rasanten Fahrstils der Jüngeren gerieten die beiden in Streits. Die 26-Jährige stieg aus und laut Angaben der 60-Jährigen schlug die Lenkerin ihr ins Gesicht. Danach stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr davon.

Polizei wurde hinzugezogen

Die Dame zeigte den Vorfall bei der Polizei an. „Aufgrund des Kennzeichens wurde die 26-Jährige rasch ausgeforscht und wurde zum Vorfall befragt“, heißt es seitens der Beamten. Diese bestätigte zwar, dass sie von der 60-Jährigen angehalten wurde und es zu einem Streitgespräch gekommen sei, allerdings bestritt sie die Frau geschlagen zu haben. Die 26-Jährige wird wegen Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die 60-Jährige wird wegen Verdachts der Nötigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.