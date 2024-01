Drogenlenker (51) verunfallt schwer – Auto überschlägt sich

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 06:36 / ©FF Kalsdorf

In der Dienstagnacht, dem 23. Jänner 2024, gegen 22.30 Uhr war ein 51-Jähriger auf der B95 von Predlitz in Richtung Stadl an der Mur unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich, bevor es auf dem Dach zum Liegen kam.

Drogentest verlief positiv

Die Freiwillige Feuerwehr Predlitz rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus, um den Verunfallten aus dem Fahrzeug zu befreien. Der 51-Jährige aus dem Bezirk Murau erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz transportiert. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Es wurden diverse Drogenutensilien sichergestellt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die genaue Ursache des Unfalls wird von den Behörden untersucht.