Polizeieinsatz in Tirol: Mann bedrohte Paar mit Waffe in Tankstelle

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 08:10 / ©pixabay.com

Am Dienstag, dem 23. Jänner 2024, gegen 15.50 Uhr bedrohte ein 52-jähriger Österreicher in einer Tankstelle in Kirchbichl eine 25-jährige Österreicherin und deren 31-jährigen österreichischen Freund mit einer Schreckschusspistole. Die Polizei, die unverzüglich alarmiert wurde, konnte den Täter noch auf dem Tankstellenareal festnehmen und die gefährliche Waffe sicherstellen.

Weitere Waffen bei Hausdurchsuchung entdeckt

Nach Hinweisen aus Zeugenaussagen über früheres Waffenprotzen des Mannes erfolgte eine Überprüfung seiner Wohnadresse. Diese Maßnahme führte zur Entdeckung weiterer Waffen und Munitionsteile. Der geständige 52-Jährige wird nun wegen gefährlicher Drohung und weiterer Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.