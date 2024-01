Hilfe für die Psyche: Neue Therapie-Anlaufstelle in Klagenfurt

Oft ist die Suche nach einem Psychotherapie-Platz mit vielen Mühen verbunden: Die Wartezeit auf einen Ersttermin kann mehrere Wochen betragen, die Chemie zwischen den Klienten und Therapeutin sollte stimmen und die Kosten möglichst leistbar sein. Menschen, die sich ohnehin in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, scheitern deshalb oft an einer Therapie, bevor sie überhaupt erst begonnen hat. Bei der Suche nach einem passenden Therapieplatz unterstützt deshalb der psychotherapeutische Bereitschaftsdienst, der vor über zehn Jahren in Wien gegründet wurde. Im Jänner wurde nun auch eine Niederlassung in der Klagenfurter Herrengasse eröffnet.

Entlastung für Betroffene

Der Bereitschaftsdienst bietet psychotherapeutische Erstgespräche zur Entlastung an und erledigt für die Betroffenen die Suche nach einem langfristigen Therapieplatz. Auch Sozialtarife für finanziell schwach gestellte Personen sind ab etwa 40 Euro möglich. Der Psychotherapeutische Bereitschaftsdienst wird vom Verein für Psychotherapie betrieben, der sich für eine bessere psychosoziale Versorgung einsetzt. Um die Kosten zu decken, zahlen Klienten für das Angebot einmalig 60 Euro.