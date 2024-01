Geisterfahrer-Hotspot neuerlich in Kärnten: ASFINAG reagiert

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 09:30 / ©ASFINAG

Wie die Ö3-Statistik aus 2023 zeigt, ist die Zahl der Meldungen über Falschfahrer auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen im Vergleich zu 2022 gestiegen – mehr dazu hier. Alle Daten über Geisterfahrer-Meldungen werden jedes Jahr von der ASFINAG zusammen mit den Unfalldaten des Innenministeriums analysiert, um Problembereiche erkennen und geeignete Maßnahmen einleiten zu können, teilt man in einer Aussendung mit. „Wir als Autobahnbetreiber überprüfen laufend zum Beispiel Anschlussstellen auf Verbesserungen bei der Beschilderung und bei der Bodenmarkierung“, erklärt ASFINAG-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner.

Mehr Beschilderung und Farb-Hinweise

Die hohe Zahl an Geisterfahrern im Knoten Villach, wo drei Autobahnen zusammentreffen (A 2, A 10 und A 11), nahm man bereits im Vorjahr zum Anlass, um eventuelle Verbesserungen umzusetzen. Denn vor allem unaufmerksame Lenker, die sich zu spät auf die richtige Fahrspur einreihen, wurden dort zu Geisterfahrern, indem sie im Retourgang ihren Orientierungsfehler ausbessern wollten. Bereits vor dem Sommer 2023 wurden daher die Richtungen Italien und Slowenien auf Schildern mit Farbhinweisen ersichtlicher gemacht. Zusätzliche seitliche Beschilderungen verdeutlichen nochmals, auf welcher Spur man sich einreihen muss. „Den Faktor Mensch können wir aber nur sehr bedingt beeinflussen“, bedauert Lautner. Das wird auch von gleich drei konkreten Fällen im Großraum Villach untermauert. Anfang Juli verloren drei Lenker vor dem gesperrten Karawankentunnel die Geduld, drehten einfach um und wurden so zu Geisterfahrern. Auch ein tödlicher Unfall ereignete sich in Kärnten: Grund war eine schwere Alkoholisierung der Geisterfahrerin, die dabei selbst ums Leben kam.

Nur zehn Prozent der Falschfahrer werden aufgehalten

Bei nur etwa zehn Prozent der Geisterfahrer-Meldungen wird der „Geist“ übrigens auch sichtbar. Und in fast allen Fällen zeigte sich, dass die Lenker betrunken oder aus anderen Gründen beeinträchtigt und somit fahruntauglich war. Lautner: „Bei bewusstem menschlichen Fehlverhalten helfen also auch unsere besten Sicherheitsmaßnahmen nichts.“ Dass nicht hinter jeder Wahrnehmung tatsächlich ein Falschfahrer steckt, soll jedoch niemals davon abhalten, bei Polizei oder Verkehrsfunk Alarm zu schlagen. „Es geht um Menschenleben, besser einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig“, versichert Lautner.