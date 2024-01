Sie übernimmt die Leitung in Österreichs größtem Forschungsreinraum

Am Foto: Aya Cohen, Leiterin der SAL-MicroFab in Villach.

Am Foto: Aya Cohen, Leiterin der SAL-MicroFab in Villach.

Silicon Austria Labs (SAL) hat Aya Cohen zur neuen Leiterin der SAL MicroFab in Villach ernannt. Cohen bringt internationale Erfahrung als Ingenieurin und Managerin in den neu errichteten Forschungsreinraum ein. „Ich bin überzeugt, dass die SAL MicroFab eine führende Rolle in der europäischen Halbleiterwelt spielen wird“, erklärt Cohen.

1.400 Quadratmeter Reinraumfläche

Die SAL MicroFab am Standort Villach verfügt über 1.400 Quadratmeter Reinraumfläche und ist damit ein wichtiger Knotenpunkt für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Österreich. Zu den Hauptzielen gehören die Erleichterung des schnellen Prototyping, die Produktion von Kleinserien und die nahtlose Übertragung von Prozessen in den industriellen Maßstab. „Mit Ayas umfassender Erfahrung in Industrie und Wissenschaft und ihrer internationalen Perspektive wird sie eine zentrale Rolle beim Aufbau der SAL MicroFab spielen und unser Know-how für die Entwicklung innovativer Technologien stärken“, ist Christina Hirschl, Geschäftsführerin von SAL, überzeugt.