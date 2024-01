Ehemaliger Kärntner Landesrat mit Orden ausgezeichnet

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung überreichten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) dem ehemaligen Landesrat Christian Benger (ÖVP) am Dienstag den Landesorden in Silber für seine Tätigkeiten.

Sichtbarer Dank des Landes

„Der Landesorden in Silber ist der sichtbare Dank des Landes für die Arbeit Christian Bengers im Sinne der Menschen im Land“, betonte Kaiser. Laut ihm würden Benger 3 E auszeichen: „Einsatz, dieser war legendär in den Bengers Zeiten als Landesrat, seine Expertisen in den Bereichen Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Kultur und sein Engagement in jeglicher Hinsicht.“ LHStv. Gruber, als Nachfolger Bengers, verwies vor allem auf die Konsequenz, mit welcher Benger in seinen Funktionen seine Meinung vertreten hat. „Christian war und ist ein Kämpfer für das regionale Wirtschaften, wie es im Lehrbuch steht“, hielt Gruber fest. „Seine Offenheit, Geradlinigkeit zeichnen Christian Benger aus. Diese Auszeichnung stellt die Wertschätzung des Landes dar und gebührt dir, lieber Christian, wie kaum einem Anderen“, so Gruber.

Freude über Auszeichnung groß

Benger dankte dem Landeshauptmann und dem Landeshauptmann-Stellvertreter für die Auszeichnung. „Ich habe mein Leben in all meinen Tätigkeiten und Funktionen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, wie es mir in die Wiege gelegt worden ist und ich bin froh, dass dieser Gedanke nun auch in der Politik angekommen ist. Nachhaltigkeit ist ein Generationenversprechen“, so Benger, den seine Frau Christiane zur Verleihung begleitet hatte.