Prompte Antwort auf Herdenschutz-Kritik: „Ohne geht es nicht“

Zu Aussagen des Präsidenten der Landwirtschaftskammer in Kärnten, Siegfried Huber, durch die Abschüsse von acht Wölfen sei die Zahl der Risse an Almvieh reduziert worden – mehr dazu hier – folgt der Konter der Tierschützer: „Es wurde nur weniger Vieh aufgetrieben, Herr Huber“, so ein Mitarbeiter von VGT-Chef Martin Balluch. „Aber das wird halt alles an Unsinn, was da gesagt wird, unkritisch veröffentlicht, jetzt habe sie in Kärnten auch noch mit Marcel Züger einen Schweizer Diplombiologen aus dem Hut gezaubert, der uns die Wolfswelt neu erklären will“, wird kritisiert. Und: „Der Mann tingelt durch Europa und erzählt halt seine Sicht der Dinge, die in Kärnten wohlwollend aufgesaugt werden.“

Tierschützer halten dagegen

Auch Herdenschutz soll angeblich nichts bringen. Dazu meldete sich jetzt Christian Pichler vom WWF: „Ohne Herdenschutz geht es nicht. Das ist nach Jahren hitziger Diskussionen auch in Wolfs-kritischen Kreisen der Schweiz, Frankreichs oder Deutschlands Konsens. Abschüsse von Wölfen sind in diesen Ländern hingegen nicht das erste Mittel der Wahl. Während insbesondere die Behirtung und Schutzhunde Wölfe effektiv abhalten, verhindern Abschüsse keine Nutztierrisse“, so Pichler und verweist auf eine Studie. „Das wurde durch eine unlängst veröffentlichte Studie der Universität Brünn zum wiederholten Male eindrucksvoll bewiesen. Eine Untersuchung zeigte, dass die Bejagung des Wolfs in der Slowakei keinen Effekt auf die Nutztierrisse hatte. Seit 2021 wird in der Slowakei keine öffentliche Wolfsjagd mehr durchgeführt.“

Erste Pilotprojekte auch in Österreich

Wie wirksam Herdenschutz sein kann, zeigen auch erste Pilotprojekte in Österreich. Pichler: „Im Tiroler Oberland laufen derzeit drei Pilotprojekte zum Herdenschutz mit insgesamt 1.600 Schafen. Bisher gab es keine Risse, obwohl regelmäßig Wölfe in der Region nachgewiesen wurden. Trotz des offensichtlichen Potenzials gibt es hierzulande weder einen Ausbauplan, noch werden die Möglichkeiten zur Förderung von Herdenschutzmaßnahmen oder zur Ausbildung von Hirt:innen durch EU-Mittel abgerufen.“ In anderen Ländern sieht das anders aus: So will etwa Frankreich für die Periode 2023 bis 2027 insgesamt 175 Millionen Euro aus EU-Mitteln abrufen, um das Hirtenwesen und den Herdenschutz zu stärken.

Weitere Studie aus der Schweiz

In Kärnten träume man auch schon davon, dass die EU den Schutzstatus des Wolfes senken würde. „Na ja, die Leute rund um Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) werden eines Tages wieder aufwachen und feststellen, dass er noch immer streng geschützt ist – der Wolf“, schmunzelt der Mitarbeiter von Martin Balluch und verweist auf den Link einer Studie aus der Schweiz, die zeigt, dass der Kärntner Weg des Politikers, die Wölfe zu töten, der falsche ist.