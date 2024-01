Deutschlandsberg erinnert: 25 Jahre nach dem schrecklichen Busunglück

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 10:48 / ©FF Hall

Am 24. Januar 1999 verunglückte ein mit ungarischen Schülern besetzter Bus in Deutschlandsberg nach einem Skiausflug. Defekte Bremsen und ein Fahrfehler führten zu einem verheerenden Unfall. 18 Menschen verloren ihr Leben, 28 wurden schwer verletzt. Zum 25. Jahrestag gedenkt die Gemeinde Deutschlandsberg dieser Tragödie.

Gedenken an die Opfer

Der Bus durchbrach die Leitschiene, überschlug sich und kam im Hof der Bauernfamilie Wallner zum Stillstand. Die Erinnerungen an das schreckliche Ereignis sind auch 25 Jahre später bei den damaligen Einsatzkräften präsent. Johann Wallner, dessen Hof zur Unfallstelle wurde, errichtete eine schlichte Gedenkstätte mit einem Steinkreuz. Diese dient vielen Hinterbliebenen als stiller Ort des Gedenkens, wie er gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erzählt.

Gedenkfeier

Am Freitag, dem 26. Jänner 2024, wird in Deutschlandsberg eine bedeutsame Gedenkfeier für die Opfer des Busunglücks vor 25 Jahren stattfinden. Der Deutschlandsberger Pfarrer István Holló, selbst gebürtiger Ungar, hat die Organisation maßgeblich übernommen und steht in engem Kontakt mit den Hinterbliebenen.