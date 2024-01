Geisterfahrer-Alarm: Steiermark meldet höchsten Stand seit 15 Jahren

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 11:07 / ©APA/THEMENBILD

Die Zahl der Geisterfahrermeldungen in der Steiermark ist deutlich angestiegen, wie von Ö3 bekannt gegeben wurde. Im Jahr 2023 endeten Geisterfahrerunfälle in der Steiermark mit zwei Todesopfern, im Vorjahr gab es keinen Toten. Acht Personen wurden schwer und 15 leicht verletzt.

Steiermark mit größtem Anstieg seit 2009

Im Vergleich zu den 2000er-Jahren, als es über 500 Fälle gab, verzeichnet die seit 1994 geführte Statistik nun den höchsten Anstieg von Falschfahrern. 2023 ereigneten sich insgesamt 14 Unfälle mit Geisterfahrern, doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die meisten Unfälle wurden in Niederösterreich verzeichnet, gefolgt von Kärnten, das erstmals die Steiermark überholte.

Zeitraum und Risikofaktoren: Steiermark besonders betroffen

Die meisten Geisterfahrer wurden im November 2023 gemeldet, gefolgt vom Dezember. An Wochenenden und besonders samstags waren mehr Geisterfahrer unterwegs als an Werktagen. Das höchste Risiko, auf einen Geisterfahrer zu treffen, besteht weiterhin am Samstagabend zwischen 18 und 21 Uhr.

Rekordtag und Gründe für Geisterfahrten

Am 23. Dezember 2023 wurde der zweithöchste Tageswert seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Hauptgründe für Geisterfahrten sind Alkohol- und Drogeneinfluss, Überforderung, Ablenkung und „blindes Vertrauen“ in Navigationsgeräte. Die Asfinag analysiert gemeinsam mit dem Innenministerium die Daten, um Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu ergreifen.